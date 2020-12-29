مواجهات بين الاحتلال والمواطنين في يطا قرب الخليل

اطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز السام والمسيل للدموع تجاه المواطنين ونشطاء فلسطينيين في خربة الخالدية بمسافر يطا قرب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن العشرات من الفلسطينيين تصدوا لجرافات الاحتلال الإسرائيلي اثناء اقدامها على هدم ممتلكاتهم في خربة الخالدية.

وأشار الشهود بأن قوات الاحتلال استهدفت الفلسطينيين بقنابل الغاز السام والمسيل للدموع ووقعت مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال تعتزم هدم ممتلكات المواطنين في خربة الخالدية دون حق وانما استمرارًا لسياسة الارهاب الاسرائيلي.