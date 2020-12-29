غانتس: نتنياهو رفض الاستجابة لآراء مئات الآلاف من الاسرائيليين

أكد رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال وحزب الليكود بنيامين نتنياهو رفض الاستجابة لآراء مئات الألاف من الاسرائيليين الذين تظاهروا خلال الأسابيع الماضية مطالبين بتنحي نتنياهو من الحكم.

وأوضح غانتس، أن مئات الآلاف طالبو نتنياهو بالتخلي عن رئاسة الحكومة إلا أن خروج الإسرائيليين كان بدون فائدة، كما أن نتنياهو رفض العمل المشترك من خلال الائتلاف الحكومي الذي مر عليه الكثير من الأيام.

وحول انسحاب افي نيسن كورن من حزب أزرق ابيض قال غانتس: "إن انسحاب كورن شكل طعنة في خاصرتي، لكنني أؤكد أن حزب أزرق أبيض ما زال قويًا وقادرًا على المنافسة في ظل وجودي رئيسًا للحزب.

يُشار إلى أن حزب أزرق أبيض تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة حيث حصل على 5 مقاعد بدلًا من 6 مقاعد بعد انسحاب نيسن كورن.