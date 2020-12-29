ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

غانتس: نتنياهو رفض الاستجابة لآراء مئات الآلاف من الاسرائيليين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:31 - 29 ديسمبر 2020
غانتس غانتس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الاحتلال وحزب الليكود بنيامين نتنياهو رفض الاستجابة لآراء مئات الألاف من الاسرائيليين الذين تظاهروا خلال الأسابيع الماضية مطالبين بتنحي نتنياهو من الحكم.

وأوضح غانتس، أن مئات الآلاف طالبو نتنياهو بالتخلي عن رئاسة الحكومة إلا أن خروج الإسرائيليين كان بدون فائدة، كما أن نتنياهو رفض العمل المشترك من خلال الائتلاف الحكومي الذي مر عليه الكثير من الأيام.

وحول انسحاب افي نيسن كورن من حزب أزرق ابيض قال غانتس: "إن انسحاب كورن شكل طعنة في خاصرتي، لكنني أؤكد أن حزب أزرق أبيض ما زال قويًا وقادرًا على المنافسة في ظل وجودي رئيسًا للحزب.

يُشار إلى أن حزب أزرق أبيض تراجع في استطلاعات الرأي الأخيرة حيث حصل على 5 مقاعد بدلًا من 6 مقاعد بعد انسحاب نيسن كورن.

الأكثر مشاهدة

متعلقات