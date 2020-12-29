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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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شرطة الخليل توقف شابًا بتهمة اهانة الشعور الديني المسيحي

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 20:15 - 29 ديسمبر 2020
شرطة الخليل شرطة الخليل
تقارير
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أوقفت شرطة محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة مساء الثلاثاء، شابًا بتهمة إهانة الشعور الديني للطوائف المسيحية عبر منصات التواصل الاجتماعي وأمام كنيسة المهد في مدينة بيت لحم.

وذكرت الشرطة في بيان لها، أنها قبضت على شاب بعد نشره فيديو يظهر فيه الإساءة وإهانة الشعور الديني لدى الطوائف المسيحية.

وأضافت أن "وحدة الجرائم الالكترونية وادارة المباحث في شرطة الخليل باشرتا اجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من التعرف على صاحب الفيديوهات والقبض عليه وبحوزته الهاتف والفيديوهات".

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشاب لحين إحالته الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه أصولا.

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