هل يتلقى غانتس ضربة قاسية خلال الساعات القادمة؟

تتواصل الضربات المتتالية التي يتعرض لها رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس من خلال انشقاق ابرز أعضائهم في الحزبين المتنافسين تزامنًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرابعة.

فبعد أن تعرض نتنياهو لضربات قاسية من خلال انشقاق ابرز اعضاء حزبه، جدعون ساعر ورئيس مستوطنات غلاف غزة من الليكود، تلقى أيضًا بيني غانتس ضربة قاسية من خلال استطلاعات الرأي التي أكدت هزيمة غانتس في الانتخابات.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلي توقعت مساء اليوم الثلاثاء أن يتلقى غانتس الضربة القاسية من خلال انشقاق وزير خارجية الاحتلال غابي اشكنازي عن حزب "أزرق أبيض".

ورجحت الصحيفة الإسرائيلية أن ينسحب اشكنازي اليوم أو غدًا، مؤكدةً أن الساعات القادمة ستحسم قرار اشكنازي نهائيًا.