غدًا.. "إيران" تبدأ مناورات عسكرية كبرى في المياه الجنوبية

أعلن مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري بان مناورة عسكرية كبرى ستنطلق غدًا الاربعاء في المياه الجنوبية ستستمر لمدة 3 أيام متتالية.

وأطلقت ايران على المناورة العسكرية وفقًا للأدميرال سياري مناورة "ذو الفقار"، لافتًا إلى أن غواصة الفاتح وطائرة سيمرغ المسيرة سيشاركون لأول مرة في المناورة المشتركة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية، أن الادميرال سياري قال: "إن المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني.

وعن مساحة المناورة العسكرية أشار إلى أن المناورة ستكون في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي.

ولفت إلى أن هذه المناورات ستجري في اطار 3 مراحل وهي الاستخبارية والتكتيكية واستعراض القدرات.

وقال: "إن القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن اهمها الغواصة الوطنية "فاتح".

وأوضح بان هذه المناورات الكبرى ستعرض جانبا من قدرات واستعدادات الجيش الايراني للمواجهة على المستوى الحقيقي.

ولفت إلى أن الارتقاء بالقدرات القتالية في الاصعدة البحرية والجوية والبرية والدفاع الجوي في تنفيذ المناورات المشتركة ومواجهة التهديدات الآتية من خارج المنطقة، مع تمرين الخطط العملانية والاطمئنان الى قدرتها على التصدي الساحق لأي عدوان محتمل، تعد من أهداف هذه المناورات.