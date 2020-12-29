من هو الممثل السوري حاتم علي؟

أعلنت وسائل الاعلام الرسمية عن وفاة المخرج والممثل السوري حاتم علي في جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، جراء أزمة قلبية حادة.

ويتساءل الكثير من ابناء العالم العربي عن الهوية الشخصية للفنان السوري حاتم علي الذي حاز على اهتمام كبير جدًا من ابناء الوطن العربي.

وسنتحدث في هذه المقالة عن تاريخ الفنان حاتم علي وأبرز اعماله الفنية التي تمثلت في التغريبة الفلسطينية.

ولد الممثل علي في الجولان السوري المحتل، يوم 2 حزيران عام 1962.

وبدأ مشواره المهني كممثل في مسلسل دائرة النار 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، ليتجه بعدها إلى الإخراج في منتصف التسعينات.

وقدم علي العديد من المسلسلات التي شكلت فارقا في الدراما العربية السورية منها: التغريبة الفلسطينية، الفصول الأربعة، مرايا وغيرها، وفي رصيده 49 عملا كمخرج.

ويعتبر مسلسل التغريبة الفلسطينية الذي أخرجه حاتم علي، وشارك فيه كممثل، من أكثر المسلسلات انتشارا في الوطن العربي، لما جسده العمل من معاناة الفلسطينيين في حقبة زمنية امتدت من الثلاثينات حتى الستينات، على مدار 30 حلقة.

وسلط علي الضوء في مسلسله على القضية الفلسطينية منذ زمن الانتداب البريطاني مرورا بالثورة الفلسطينية الكبرى وصولا إلى مأساة النكبة واللجوء، فنكسة عام 1967.

وتتقاطع تجربة المخرج مع الكثير من أحداث المسلسل فهو ابن الجولان السوري المحتل، وعاش طفولته في مخيم اليرموك.

وحول هذا قال علي في إحدى مقابلاته:" أنا لست فقط أحد أبناء الجولان المحتل الذين عاشوا تجربة تتقاطع في كثير من تفاصيلها مع تجربة شخصيات المسلسل "التغريبة الفلسطينية" ولكنني أيضاً عشت طفولتي وشبابي في مخيم اليرموك وكنت في عام 1967 بعمر “صالح” الذي كان يحمله خاله “مسعود” وكنت أيضاً محمولاً بالطريقة نفسها على ظهر أحد أخوالي.

وأضاف:" بشكل أو بآخر استطعت أن أستحضر الكثير من هذه التفاصيل الواضحة أحياناً والمشوشة في أحيان كثيرة والملتبسة في بعض الأحيان وأوظفها وأعيد تركيبها مستكشفاً إياها في أحيان كثيرة من خلال العمل نفسه، وكثيرا ما سُئلت نفس السؤال وهو كيف يمكن لمخرج غير فلسطيني أن يقدم عملاً عن هذه القضية، وأنا شخصياً كنت أقول أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعاً كعرب".

وتتمحور قصة العمل الذي عرض لأول مرة على شاشة MBC عام 2004، حياة عائلة فلسطينية فقيرة تدعى "اليونس"، التي تعيش في الريف الفلسطيني وتكافح من أجل البقاء في وطنها.

كما أظهر العمل الحياة الفلسطينية الاجتماعية بمختلف أطيافها وطبقاتها.

وشارك في العمل ممثلون سوريين وفلسطينيين وأردنيين، والعمل من بطولة: الراحل خالد تاجا، جولييت عواد، جمال سليمان، رامي حنا، تيم حسن، يارا صبري، وباسل خياط وغيرهم.

واشتهر علي أيضا بالأعمال التاريخية حيث أخرج مسلسل عمر الذي عرض فيه سيرة حياة الخليفة عمر بن الخطاب، ومسلسل الزير سالم وصلاح الدين الأيوبي وغيرها.