أبو عودة: المناورة العسكرية تحمل رسالة تحذير للاحتلال وتبث الطمأنينة لأبناء شعبنا

أكد مسئول ساحة غزة في حركة المجاهدين نائل أبو عودة، أن المناورة العسكرية المشتركة بين فصائل المقاومة بقطاع غزة تحمل رسالة تحذير إلى قيادة الاحتلال، مشددًا على أن أي حماقة إسرائيلية جديدة ستقابل برد موحد وقوي من فصائل المقاومة.

وأشار أبو عودة في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن المناورة العسكرية تأتي في إطار تعزيز العمل المشترك ورفع القدرة والكفاءة لدى عناصر المقاومة.

وأوضح المناورة العسكرية رسمت لوحة وطنية مشرفة للعالم أجمع فوحدة المقاومة تُشكل حالة من الرعب لدى الاحتلال الإسرائيلي، بينما تبث الطمأنينة للحاضنة الجماهيرية التي تحتضن المقاومة منذ زمن الاحتلال.

وشدد على أن سلاح المقاومة هو السلاح الضامن والحقيقي لانتزاع حق شعبنا كاملًا من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو عودة أن المناورة تأتي في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية بالتزامن مع تهديدات الاحتلال وتطبيع العلاقات العربية المؤسفة مع دولة الاحتلال.

وأكد أن المناورة تحمل رسالة للمهرولين والمطبعين والباحثين عن تجميل صورة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا أن الاحتلال لن يستطيع حماية نفسه ولن يحمى عروض الأنظمة الخائنة للقضية الفلسطينية كونها قضية اسلامية مركزية في الصراع بين الحق والباطل.