سلطة الاراضي: سنعالج أرض المندوب والمحلول وفق القانون التشريعي

أكد رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة اليوم الثلاثاء، أن سلطة الأراضي تعمل على حل مشكلة ما تعرف بأراضي "المحلول والمندوب" وفقا للقانون سواء المشرع من المجلس التشريعي أو الهيئات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح أبو صبحة خلال اجتماع مع لجنة عائلات رفح وخانيونس اليوم الثلاثاء، أن سلطة الاراضي نولي اهتمام كبير بملف اراضي "المحلول والمندوب" مع اللجنة الحكومية المختصة، لافتًا إلى أنه تم مناقشة كافة التصورات والسناريوهات المطروحة لتسوية هذه الأراضي.

وقال: "الطواقم الفنية الخاصة بسلطة الأراضي انتهت خلال الفترة الماضية من تسجيل حوالي 2500 طلب اثبات حالة وادعاء بالحق في مناطق ما تعرف بأراضي المندوب في رفح وخانيونس على ما مساحته 46% من المساحة الكلية لهذه الأراضي مشيرا الى أنه تم حوسبة وأرشفة هذا الملفات لتوفير قواعد بيانات واضحة عنها وذلك لأول مرة منذ انشاء سلطة الأراضي.

بدوره أكد مدير عام الإدارة العامة للمساحة وممثل سلطة الأراضي في اللجنة الحكومية المهندس عمر زايدة، أن أي حل في هذه الأراضي لن يكون بمعزل عن اللجنة الممثلة للعائلات، موضحا أن هناك إصرار من قبل رئيس سلطة الأراضي على أهمية الاجتماع بلجنة العائلات قبل وضع التصور النهائي لتسوية وضع أراضي المندوب والمحلول.

يذكر أن أرضي "المندوب والمحلول" هي أراضي حكومية وضع المواطنين يدهم عليها منذ فترة طويلة.