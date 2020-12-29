طريقة عمل كيكة بهارات الشتوية في البيت

طريقة عمل كيكة بهارات الشتوية ، حيث تتربع تلك الكيكة الشتوية على موائد الطعام في هذا الفصل الجميل، إذ تركز معظم السيدات على توفير تلك الوجبة التي استطاعت ان تنال اعجاب الملايين من الأشخاص، وقد خصص موقع فلسطين اليوم هذه المقالة للحديث عن أهم خطوات اعدادها في المطابخ.

وفي هذه المقالة التي هي بعنوان طريقة عمل كيكة بهارات الشتوية ، حيث يمكن لكافة السيدات أن تحصل على مكونات الكيكة من جميع المحالات وهي رخيصة الثمن

مكونات كيكة بهارات الشتوية :

2 ونصف كوب طحين

4 ببضات

ملعقه كبيره باكنج باودر

ملعقه صغيره فانيليا

ملعقه صغيره ونصف قرفه

1 ملعقه صغيره زنجبيل

كوب جوز

¼ كوب شاي اختياري

كوب سكر

كوب زيت

كوب حليب

رشة ملح

1 ملعقه صغيره هيل

خطوات طريقة عمل كيكة بهارات الشتوية :

أولاً: قم بوضع البيض ثم رشة ملح ونحرك والفانيليا ونحرك، ثم اضع كوب سكر ثم كوب زيت نباتي ونحرك نضع الحليب ثم البهارات ونحرك ثم الجوز وربع كوب شاي

واخر شي الطحين، وبعدها قم بخلطها جيدا ندهن قالب الكيك ونسكب الخليط ونضعها على الغاز على حراره هادئة.

ثانيًا: واتركها تقريبا ساعه لـ 55 دقيقه حتى تستوي حسب الغاز والبكنج باودر بنخله مع الطحين.

وفي نهاية المقالة نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وبالصحة والعافية.