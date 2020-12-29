حماس تعزي بوفاة المخرج السوري حاتم علي

قدّمت حركة حماس، الثلاثاء، تعازيها في وفاة المخرج السوري "حاتم علي".

وقالت الحركة، في تصريح مكتوب، "ننعى المخرج العربي السوري حاتم علي، ونتقدّم من الشعب السوري الشقيق، ومن ذوي الفقيد بخالص التعازي".

وتابعت "برحيل المبدع علي، تفقد فلسطين صوتا من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة، من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين".

وأوضحت الحركة أن علي "قدّم أعمالا فنيّة عبّرت عن صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيّتها العادلة".

وأضافت حماس إن أعمال علي "أعادت فلسطين والقضايا القومية إلى سلم الأولويات العربي".

وأخرج "علي"، مسلسل "التغريبة الفلسطينية" عام 2004، والذي لاقى شهرة واسعة، في ذلك الوقت، نظرا لسرده وتوثيقه لأحداث النكبة الفلسطينية عام 1948.

وتوفي المخرج علي اليوم، إثر أزمة قلبية في القاهرة عن عمر يناهز ال 58 عاماً.