اقتصاد غزة تنشر أنشطتها في مراقبة حركة الأسواق والسلع

نشرت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الثلاثاء، الايجاز اليومي لأنشطتها في مراقبة حركة الأسواق والسلع في جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الاقتصاد، أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 13 زيارة على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة، كما نظمت طواقم حماية المستهلك 80 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

فيما نظمت أيضًا وزارة الاقتصاد، 8 جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

وأكدت الوزارة، أن الجولات الميدانية ركزت على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وذكرت أنها حصرت خسائر المصانع والمنشآت الاقتصادية المتضررة من القصف الصهيوني، الأخير، والذي طال منشآت اقتصادية.