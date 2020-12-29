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الشؤون المدنية: تمت الموافقة على عودة العالقين إلى غزة عبر "معبر الكرامة"

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 16:59 - 29 ديسمبر 2020
معبر الكرامة معبر الكرامة
تقارير
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أكدت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها توصلت إلى الترتيب واستصدار الموافقات لعودة العالقين لعدد من ابناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، عبر "معبر الكرامة" شرقي الضفة المحتلة.

وكان عدد من المواطنين العالقين في الأردن ودول عربية واجنبية، قد منعتهم جائحة كورونا من السفر، منذ ثمانية شهور.

مسؤول وحدة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة عماد قراقرة، قال: إن "41 مواطنا بينهم اطفال وكبار في السن تم تأمين دخولهم عبر جسر الكرامة مساء امس ، وتوفير وسائل النقل الخاصة وايصالهم للمحافظات الجنوبية".

وشدّدت الهيئة المدنية، أن عملية الترتيب والتنسيق من اجل عودة باقي العالقين في الخارج الى منازلهم ومدنهم في غزة، ستستمر حتى انهاء هذا الملف.

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