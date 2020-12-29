وفاة مخرج مسلسل التغريبة الفلسطينية

توفي اليوم الثلاثاء، المخرج والفنان السوري حاتم علي، مخرج مسلسل التغريبة الفلسطينية، عن عمر ناهز 58 عاما، جراء أزمة قلبية ألمت به في مقر إقامته بمصر.

وكان حاتم علي المولود سنة 1962، قد بدأ حياته الفنية كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار سنة 1988، لتتوالى بعدها مشاركاته في أعمال درامية جمع من خلالها بين الأدوار التاريخية والمعاصرة.

وانتقل بعدها إلى الإخراج التلفزيوني في منتصف التسعينات، مقدّما الكثير من الأفلام التلفزيونية الروائية الطويلة وعددا من الثلاثيات والسباعيات.

وأثرى علي المكتبة التلفزيونية بأعمال كثيرة استقطبت اهتمام ملايين المشاهدين العرب، من أبرزها مسلسل "الفصول الأربعة" وهو من أشهر الإنتاجات التلفزيونية السورية في العقدين الماضيين.

وتميزت أعمال كثيرة أخرجها علي بضخامة الإنتاج، بينها خصوصا مسلسلات تاريخية تروي حقبا هامة في التاريخ العربي والإسلامي.

ومن أبرز هذه الأعمال "صلاح الدين الأيوبي" الذي عُرض في 2001 وتخطت شهرته حدود العالم العربي، وكذلك الأمر مع مسلسلي "الملك فاروق" (2007) و"عمر" (2012) اللذين استحوذا على اهتمام كبير في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وكان مسلسل "كأنه امبارح" المصري في 2018 آخر أعمال المخرج السوري التي عرضت على الشاشة الصغيرة.

وقد نعت نقابتا المهن التمثيلية في مصر وسوريا عبر فيسبوك المخرج الراحل، شأنهما في ذلك شأن فنانين عرب كثر.