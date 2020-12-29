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جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية في مدينة "عسقلان" المحتلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:49 - 29 ديسمبر 2020
مناورة "اسرائيلية" (ارشيف) مناورة "اسرائيلية" (ارشيف)
تقارير
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن بدأ مناورة عسكرية لقواته في منطقة "عسقلان" المحتلة.

وبحسب الإذاعة "الإسرائيلية"، فإنه من المتوقع أن ينهي جيش الاحتلال المناورة صباح غد الخميس، كما سيتخللها حركة نشطة لقوات الجيش والمركبات والسفن الحربية في المنطقة.

وأوضحت أن المناورة مخطط لها مسبقًا ضمن البرنامج التدريبي لعام 2020.

وتتزامن مناورة الاحتلال، مع انطلاق مناورة الركن الشديد لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم، حيثُ يشارك في المناورة جميع الاجنحة العسكرية، وبمختلف التخصصات.

المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية اليكس فيشمان، قال "مع انطلاق مناورات عسكرية في قطاع غزة, جيش العدو الإسرائيلي في حالة استعداد وجاهزية وخاصة من الناحية الاستخباراتية".

ويرى المحلل الاسرائيلي، أن المناورة العسكرية لجيش الاحتلال سببها عدم اليقين في الفترة الانتقالية بين إدارة دونالد ترامب وجو بايدن الأمريكية.

 

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