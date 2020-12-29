الكونغرس يسقط فيتو ترامب على ميزانية الدفاع

صوت مجلس النواب الأميركي، الاثنين، على تجاوز فيتو الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد مشروع قانون موازنة الدفاع البالغ قيمتها 740 مليار دولار، وذلك بعد تأمين أصوات غالبية الثلثين المطلوبة لعكس أي فيتو رئاسي.

وبذلك، تكون هذه هي المرة الأولى في عهد الرئيس ترامب المنتهية ولايته، التي يقوم فيها مجلس النواب بتجاوز فيتو رئاسي.

وصوت 322 عضواً لصالح تمرير مشروع القانون، من بينهم 109 جمهورياً في مقابل 87 عضواً رفضوا تمريره.

ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية الثلثين أيضاً حتى يتم تمريره وتجاوز فيتو الرئيس.

وكان مجلسا النواب حيث يسيطر الديموقراطيون، والشيوخ حيث الغالبية للجمهوريين، أقرا خلال الشهر الحالي موازنة الدفاع.

وأقرّ القانون بغالبية 335 صوتا مقابل 78 في مجلس النواب، و84 مقابل 13 في مجلس الشيوخ.

لكن ترامب رفض قانون الدفاع الوطني لأنه لم يلغ المادة 230 التي توفّر حماية لشركات الإنترنت، ولأنّه سعى إلى تجريد العديد من القواعد العسكرية الأميركية من أسماء جنرالات قاتلوا من أجل الجنوب الذي كان مؤيداً للعبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.

وكان ترامب قد وقع يوم الأحد، 27 كانون الأول 2020 على قانون إغاثة كوفيد التي يتضمن حزمة مساعدات اقتصادية من شأنها إرسال شيكات تحفيز للأميركيين بقيمة 600 دولار، لكنه طلب من الكونغرس زيادة هذا المبلغ إلى 2000 دولار.

وصوت مجلس النواب، الإثنين، على زيادة قيمة هذه الشيكات بناء على طلب ترامب، ولا يزال ذلك بحاجة إلى تصديق مجلس الشيوخ.