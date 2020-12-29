رابط استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1442برقم الهوية وخطوات التسجيل

رابط استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط 1442 ، حيثُ سجل موقع جوجل الشهير عمليات بحث عالية بشان الاستعلام عن نتائج نظام نور في المملكة العربية السعودية ، ونتيجة لذلك خصص موقع فلسطين اليوم الاخباري هذه المقالة التي سيتمكن كافة المستفيدين من النظام التعليمي الالكتروني الجديد ، علمًا أن وزارة التعليم السعودية قد لجأت حديثًا على نظام نور عن بعد في إطار حملتها السلامة والوقائية من الإصابة بفيروس كورونا عندما يكون التعليم الوجاهي واختلاط الطلبة والمعلمين .

وفي هذه المقالة التي نشرت على محركات البحث بالأنترنت حول رابط استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية فقد 1442 ، لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة لمعرفة نتائج الاختبارات .

ورصدت وزارة التعليم السعودية درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول للطلاب الابتدائية عبر منصة مدرستي .

كما وتستعد الوزارة لرفع نتائج الاختبارات لكافة المراحل الأخرى على منصة نظام نور بحيث يمكن لجميع الطلبة والطالبات أن يحصلوا على نتائج الاختبارات الخاصة بهم الكترونيا.

طريقة تفعيل تطبيق منصة مدرستي الالكترونية :

الانتقال إلى تطبيق توكلنا منصة مدرستي. ( اضغط هنا ).

الضغط على تبويب حسابي ثم البحث عن بيانات المنصة.

إدخال اسم المستخدم من خلال قائمة البيانات.

الضغط على أيقونة الإرسال من خلال النافذة المنبثقة لاستقبال كلمة السر من خلال رسالة نصية.

الانتقال إلى تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

النقر على تسجيل الدخول واختيار خيار الدخول.

كتابة اسم المستخدم والمتابعة وثم كتابة كلمة السر بشكل سهل باستخدام تطبيق توكلنا منصة مدرستي.

الضغط على تسجيل الدخول بعد الانتهاء من كتابة كلمة المرور.

وفعلت وزارة التعليم رابط جديد لتسجيل الدخول على موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق فقط دون الحاجة إلى رقم سري من أجل الاستعلام عن النتائج.

رابط موقع نظام نور :

ولقد وفرنا لكم رابط الدخول على نظام نور الكترونيًا وبه بمكن الحصول على نتائج الاختبارات ( اضغط هنا ).

خطوات تسجيل الدخول في نظام نور :

أولاً: الدخول على المنصة.

ثانيًا: اختيار خدمة الاستعلام من القائمة والتي تخص نتيجة الطالب ومرحلته التعليمية.

ثالثًا: يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وباقي البيانات المطلوبة.

رابعًا: يتم الضغط على زر الاستعلام بالتالي يمكنك الحصول على النتيجة بكل سهولة.