"كورونا فلسطين".. تسجيل 19 حالة وفاة و 1149 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 19 شخصًا و1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة المحتلة وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن وزارة الصحة سجلت 13 حالة وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 3، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، رام الله 2، نابلس 2، جنين 1، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6.

وبيّنت الكيلة، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (23)، طولكرم (82)، ضواحي القدس (33)، قلقيلية (25)، سلفيت (21)، رام الله (161)، نابلس (82)، جنين (65)، الخليل (61)، بيت لحم (43)، أريحا (11)"، قطاع غزة (542).

وفيما يتعلق بحالات التعافي، قالت الوزيرة إن حالات التعافي الجديدة من الوباء، توزعت حسب التالي: " طوباس (12)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (248)، قلقيلية (24)، سلفيت (41)، رام الله (229)، نابلس (366)، جنين (129)، الخليل (173)، بيت لحم (72)، أريحا (15)"، قطاع غزة (795).

وأضافت الكيلة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت84.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة14.9%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 127 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضاً 30 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن 127 مريض متواجدون في العناية المكثفة، فيما بلغت اعداد المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 30 حالة، وعدد الفحوصات وصلت إلى 4525 فحص مخبري.