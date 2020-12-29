باريس سان جيرمان يعلن إقالة مدربه توخيل

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن إقالة المدير الفني الألماني توماس توخيل بشكل رسمي.

وقال رئيس باريس سان جيرمان: " أود أن أشكر توماس توخيل ومساعديه على كل ما قدموه للنادي، لقد وضع توماس الكثير من الطاقة والشغف في عمله، وبالطبع سنتذكر الأوقات الجيدة التي شاركناها معًا. أتمنى له التوفيق في مستقبله".

بعد تعيينه كمدرب للفريق الباريسي في يوليو 2018، قاد توماس توخيل فريق العاصمة بـ 127 مباراة، في جميع المسابقات، مسجلاً 95 فوزًا و 12 تعادلاً و 20 هزيمة (سجل الفريق 342 هدفًا، واستقبلت شباكه 109 هدف).

وفاز توخيل ببطولتين للدوري الفرنسي، وعدة بطولات محلية أخرى، وقاد باريس سان جيرمان، في أغسطس الماضي، للوصول إلى أول نهائي دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

ولم يُعلن النادي حتى الآن عن المدرب الذي سيحل مكان توخيل، لكن جميع المصادر تؤكد بأنه سيكون الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.