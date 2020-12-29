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"إسرائيل" تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ 3 شهور

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:48 - 29 ديسمبر 2020
فيروس كورونا في اسرائيل فيروس كورونا في اسرائيل
تقارير
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سجلت "إسرائيل"، الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 3 شهور.

وأعلنت وزارة الصحة، أنها سجلت 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن "إجمالي عدد المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 408990، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3256".

وقالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إن قرابة 500 ألف "إسرائيلي" تلقى اللقاح خلال الـ 10 أيام الماضية.

وشهدت "إسرائيل" مساء الأحد، بدء إغلاق هو الثالث من نوعه، للحد من تفشي وباء كورونا يستمر لمدة أسبوعين، مع إمكانية تمديده.

ويشارك نحو 6 آلاف شرطي "إسرائيلي" في عملية تطبيق الإغلاق عبر كمائن متحركة نهارا وثابتة ليلا، وفق قناة "كان" الرسمية.

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