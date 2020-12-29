الاحتلال يهدم بسطات خضار في جنين

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بسطات خضار جنوب غرب جنين وغرفة سكنية في سلفيت.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاث بسطات، وأتلفت الخضار لعدد من المواطنين على مدخل بلدة برطعة المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، إن قوات الاحتلال شرعت بهدم البسطات المتواجدة على أطراف مدخل البلدة الجنوبي وإتلاف الخضار، تعود ملكيتها للمواطنين: جمال عاصم هرشة، وأحمد تركمان، وأسامة مريخي.

كما هدمت القوات، غرفة سكنية على طريق واد قانا غرب بلدة حارس شمال سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن قاسم علي أبو وزة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن أبو وزة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، وهدمت الغرفة السكنية المبنية منذ 30 عاما، وقامت باقتلاع شجرة زيتون كبيرة.