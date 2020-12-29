أحلى رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 وعبارات قوية

أحلى رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 ، إذ زادت اهتمام الأشخاص مع اقتراب نهاية عام 2020 والدخول في عام جديد بالحصول على مسجات وعبارات التهنئة على الانترنت لاسيما على موقع جوجل الشهير والتي تحمل في مضمونها عام المحبة والتفاؤل والمحبة وفي هذه المقالة الجميلة

ولقد وفرنا لحضراتكم هذه المقالة وفيها رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 ، ويمكن لكافة الأصدقاء والزملاء أن يتبادلوا الرسائل بأريحية تامة، وما يميز الرسائل أنها عبارات قوية وتحمل أجمل التهاني والتبريكات بقدوم العام الجديد.

تابع معنا حتى نهاية المقالة بشان رسائل تهنئة عام 2021 .

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021 :

انت الروح والعين والقلب يا زوجي واليوم نكمل معاً سنة جديدة في حياتنا.

تمر الأعوام عام يلو اخر وفي كل نهاية عام اتمني لك ان تكون في طيب خاطر.

دخلت قلبي في بداية العام واليوم نهايتة، ومع بداية العام الجديد اصبحت تملك قلبي.

عام سعدت بقدومك واشرقت بنورك واحمل الخير لكل الغالين ومتعهم بوجودك.

انت البداية وانت النهاية وكل عام يا احلي ما في حياتي.

بداءت رحلة جديدة وانطلاقة امل اتمني ان تكون عليك وعلينا سعيدة.

مرت سنة تحمل كل ما فيها وجاءت اخري تقدم لنا اجمل ما فيها.

باقة من الورود بقدوم السنة الجديدة معطرة بالعود لك يا حبيبي يا صاحب الجود.

خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعام سعيد يا اطيب قلب.

أقدم لك رسالة براس السنة الميلادية إعتبرها عيدية بوسة لأحلى خدود وردية.

كل سنة تمر لا جديد وهالسنة ما أدري ويش يصير لكن الاهم إنك عني مو بعيد وحبك يسري في قلبي من وريد لوريد.

راحت سنة بكل ما فيها وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت أغلى وأحلى ما فيها.

أنطلقت مني أحلى التهاني بالعام الجديد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.

بكل عبارات التهاني بكل الحب والأماني بكل إحساس وجداني، كل عام وانت بخير.

يا شمس الشموس يا بهجة كل النفوس نوري على حبيبي ضياكي وقوليله كل عام وإنت بخير.

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.

يمر عام ويهل عام وأنت شعاع ينير قلوب الأصدقاء وكل عام وأنت بخير.

للغالين بس اللي أحبهم و يحبوني كل عام و أنت بخير بالسنة الجديدة.

روابط لمسجات وعبارات قوية لتهنئة بالعام الجديد 2021 :

https://paltoday.ps/ar/post/391769/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9

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https://paltoday.ps/ar/post/393474/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021-%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9

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https://paltoday.ps/ar/post/393715/%D8%A3%D8%AD%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AA%D9%87%D9%86%D8%A6%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-2021-%D9%88%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%A9