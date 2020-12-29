القائد النخالة ينعى الشيخ المجاهد عدنان موسى

نعى القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ المجاهد عدنان موسى، والد القيادي الشيخ خضر عدنان، والذي توفي مساء أمس الاثنين في بلدة عرابة بمخيم جنين، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا.

وقال القائد النخالة في رسالة تعزية لعائلة الفقيد موسى، اليوم الثلاثاء 29/12/2020، ان حركة الجهاد والضفة الغربية، فقدوا مجاهداً عزيزاً وشيخاً صداحاً بالحق ونصيراً للمجاهدين.

وأضاف: لقد داهمنا الحزن عند سماع خبر وفاة الوالد الكريم الشيخ أبو محمد عدنان موسى، الذي نعتبره واحداً من المجاهدين الأطهار الذين جادت بهم فلسطين وجنين، وكان هامة وقامة عالية وجليلة بين إخوانه وأبنائه في الحركة وبين عموم أبناء شعبنا في الضفة، كان ثباته وهيبته يظللان الجميع بالبركة وتشحذ همم ومعنويات الأحرار".

وتقدم القائد النخاله، باسمه وباسم المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وباسم كافة المجاهدين في "سرايا القدس"، بالتعزية من القيادي الشيخ خضر عدنان، وعائلته الكريمة ومن أهالي بلدة عرابة ومخيم جنين، مرسلا بالتعازي أيضا لكل من عرفوا الشيخ عدنان موسى ووقفوا بجانبه في كل الساحات دفاعاً عن فلسطين والقدس ودفاعا عن الأسرى وإسناداً للمجاهدين.