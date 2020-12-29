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لحظة اطلاق صواريخ المقاومة من غزة اثناء المناورة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:34 - 29 ديسمبر 2020
رشقات صاروخية رشقات صاروخية
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فيديو للحظة إطلاق الصواريخ اثناء المناورة المشتركة 

 

 

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