كورونا حول العالم": الوفيات تقترب من 1.8 مليون والإصابات تقترب من 82

كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و782 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين عن 81 مليونا و673 ألف إصابة، تعافى منهم اكثر من 57 مليونا و799 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين، زيادة محدودة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 487 ألف و273 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,105 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: أميركا (1,966 وفاة)، وألمانيا (674 وفاة)، والبرازيل (495 وفاة)، وروسيا (487 وفاة)، وإيطاليا (445 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (186,296 إصابة)، وبريطانيا (41,385 إصابة)، وروسيا (27,787 إصابة)، والبرازيل (22,605 إصابات)، والهند (16,072 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (343,182 وفاة)، والبرازيل (191,641 وفاة)، والهند (148,190 وفاة)، والمكسيك (122,855 وفاة)، وإيطاليا (72,370 وفاة).

فيما بينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (19,781,624 إصابة)، والهند (10,224,797 إصابة)، والبرازيل (7,506,890 إصابة)، وروسيا (3,078,035 إصابة)، وفرنسا (2,562,646 إصابة).