أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم الثلاثاء 29 من ديسمبر ،أربعة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من مدينة الخليل/

◼️الأسير منيف محمد محمود جنادية أبو عطوان (49 عامًا) من بلدة دورا، المحكوم بالسجن خمسة مؤبدات بالإضافة إلى 40 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال، بتهمة التخطيط لتنفيذ عملية عتنائيل البطولية والتي نفذها المهندسان الاستشهاديان محمد مصطفى شاهين, وأحمد عايد الفقية وقتل فيها خمسة صهاينة وأصيب 12 آخرين رداً على جريمة اغتيال القيادي في سرايا القدس الشيخ حمزة أبو الرب.

الأسير أبو عطوان متزوج وأب لطفلتين ويعاني من ضعف في النظر وتشويش في الرؤية ونقاط سوداء في العين بالإضافة إلى ديسك في ظهره وغضروف في الرقبة.

من مدينة رام الله/

◼️الأسير خالد عبد الرحمن إبراهيم شبانة (41 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2000، وأمضى 20 عامًا في السجون.

◼️والأسير أحمد يعقوب حنون انجاص المحكوم بالسجن 17 عامًا ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 12 عاماً داخل سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/

◼️الأسير نصار سليمان نصار أبو نصير (48 عامًا) من مدينة دير البلح وسط القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.