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إصابات خلال مواجهات في يطا جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 11:02 - 29 ديسمبر 2020
اصابات خلال مواجهات اصابات خلال مواجهات
تقارير
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أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، واعتقل شابين، اليوم الثلاثاء 29/12/2020، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق بلدة يطا جنوب الخليل.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين تجمهروا للتصدي لعمليات هدم في منطقة الخالدية بالقرب من مستوطنة "سوسيا"، المقامة على أراضيهم شرق يطا جنوب الخليل، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما اعتدت على آخرين بالضرب المبرح.

وأوضحت أن جيش الاحتلال اعتقل شابين لم تعرف هويتهما بعد، وأحضر تعزيزات عسكرية، وأعلن المنطقة عسكرية مغلقة، مشيرة إلى أن الاحتلال شرع بهدم منزل مكون من طابقين.

 

 

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