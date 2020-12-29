حضور إعلامي كبير للمؤتمر الصحفي لمناورة فصائل المقاومة بغزة

شهد المؤتمر الصحفي لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة للإعلان عن تفاصيل المناورة العسكرية المشتركة "الركن الشديد، اليوم الثلاثاء 29/12/2020 تنظيم واسع وإقبال كبير من قبل وسائل الاعلام العالمية والمحلية .

وفقا لمراسلنا شهد المؤتمر الصحفي حضور اعلامي كبير بمشاركة اكثر من 150 صحفياً، من عدد من الصحف ووسائل الاعلام الاجنبية والعربية والمحلية بالإضافة لمراسل الفضائيات والمواقع المحلية .

المناورة العسكرية لفصائل المقاومة هي الاولى من نوعها التي تُنظم في قطاع غزة بمشاركة 14 فصيلاً من فصائل المقاومة موحدة، بهدف ايصال عدة رسائل للداخل والخارج الفلسطيني ،وللاحتلال "الاسرائيلي" في ظل التهديدات المتواصلة بشن عدوان على قطاع غزة.









