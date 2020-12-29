أبو مجاهد: الركن الشديد تؤكد للعدو أن المقاومة حاضرة وجاهزة للتصدي والمواجهة

أكد المتحدث باسم لجان المقاومة "أبو مجاهد"، اليوم الثلاثاء 29/12/2020، أن المناورة العسكرية المشتركة للفصائل الفلسطينية، سترسل رسائل مباشرة للعدو الصهيوني بأن المقاومة حاضرة وجاهزة للتصدي والمواجهة وهي متوحدة في هذا الطريق.

وشدد أبو مجاهد في تصريح لإذاعة القدس حول مناورة "الركن الشديد"، على أن الفصائل الفلسطينية تخوض خطة دفاعية متكاملة لمواجهة أي عدوان على القطاع، وتجسّد ذلك من خلال تنفيذ المناورة المشتركة بين الفصائل.

وبين، أن المناورة العسكرية هي رسالة طمأنة للشعب الفلسطيني بأن هناك خطوات متقدمة في العمل الميداني المشترك بين أذرع المقاومة العسكرية.

وأكد أبو مجاهد، أن الغرفة المشتركة أضحت إنجاز وطني ويجب الحفاظ عليه والمراكمة عليه بما يؤدي إلي تطورها، وأن هناك انتقال مهم في العلاقة بين فصائل المقاومة من مرحلة التنسيق إلي مرحلة العمل الميداني المشترك.

وأوضح أن أهم مخرجات المناورة العسكرية بين فصائل المقاومة, هي وحدة الموقف ووحدة الميدان.

ولفت أبو مجاهد إلى أن التطبيع العربي مع الاحتلال لن يُوقف المقاومة في الدفاع عن شعبنا, ولن نتراجع عن هذا النهج والطريق.

يذكر، أن مناورة الركن الشديد ستنطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة كافة الأجنحة العسكرية للفصائل.