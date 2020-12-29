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الاحتلال يقتحم عدة منازل بسلفيت ويأخذ قياساتها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:39 - 29 ديسمبر 2020
اقتحام منزل بالضفة اقتحام منزل بالضفة
تقارير
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 29/12/2020، بلدتي مردة وبروقين في محافظة سلفيت بالضفة المحتلة، وفتشت عدداً من المنازل، وأخذت قياساتها.

وأوضح رئيس مجلس مردة بسام ابداح، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، وداهمت منزل المواطن فهيم محمد ابداح الواقع بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي للبلدة، وأخذت قياساته، بعد اخراج أفراد العائلة إلى العراء وسط البرد القارس، لعدة ساعات.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بروقين، وداهمت منزلي المواطنين محمود سرحان، ونعيم فهيم سرحان، وأخذت قياسهما.

الجدير بالذكر أن المنازل التي فتشتها قوات الاحتلال لديها تراخيص بناء، وتقع في المناطق المصنفة"B".

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