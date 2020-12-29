الاحتلال يرفع حالة التأهب تحسباً لمناورة غزة وهذا ما يستبعده..!

قال "أليكس فيشمان" محلل الشؤون العسكرية "الاسرائيلية" بصحيفة "يديعوت" اليوم الثلاثاء 29/12/2020، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب مع انطلاق المناورات الأركانية التي تجريها الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة اليوم.

وبينت المحلل إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، خصوصا على المستوى الاستخباراتي، مؤكدا أن التقديرات بتحول هذه المناورة الى حدث حقيقي ضد "إسرائيل"، ضعيفة جدا.

وأضاف المحلل أن التقديرات ضعيفة لأن هذه فترة انتقالية في البيت الأبيض، وكل من إيران، وحزب الله، وحماس، والجهاد الإسلامي، مقتنعون أن "إسرائيل" تريد استغلال الأيام المتبقية لترامب، لتصفية الحسابات.

واشار المحلل أن حماس على علم بالمناورات الأخيرة التي أجراها الجيش الإسرائيلي، وتدرب خلال على احتلال قطاع غزة، مشيرا الى أن حماس تهدف من هذه المناورات، الرد بخلق حالة ردع أمام الجيش الإسرائيلي.