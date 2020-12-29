توضيح : مناورة "الركن الشديد" تُغلق عدد من شوارع غزة

أعلنت شرطة المرور بقطاع غزة اليوم الثلاثاء 29/12/2020 عن إغلاق شارع الرشيد أمام حركة المواطنين والمركبات على امتداد الشريط الساحلي لقطاع غزة، باستثناء المنطقة الواقعة ما بين دوار السودانية شمالاً حتى الشيخ عجلين جنوباً نقطة الساحل، والتي ستكون مفتوحة أمام المركبات فقط.

ويأتي قرار اغلاق شارع الرشيد بالتزامن مع مناورة "الركن الشديد " الذي تنفذه فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وحتى ساعات المساء .

شرطة المرور طالبت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية ، مشيرةً الى انه في حال عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .