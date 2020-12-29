أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في غزة اليوم الثلاثاء 29/12/2020

تشهد أسعار الخضروات والفواكه، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 29/12/2020 ، ارتفاع على اسعار عدد من الخضروات الرئيسية وخاصة البطاطا والبصل ، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة جراء انتشار فيروس "كورونا".

وزارتي الزراعة والاقتصاد تواصلان مساعيهما على تثبيت الأسعار، في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة كورونا.

القائمة المحدثة لأسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء 29/12/2020

البندورة: 1 ك = 2 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا بلدية: 4 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 2 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء 29/12/2020

موز: 1 ك = 4 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل

كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 7 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء 29/12/2020

بيض: 10

دجاج: 8.5

لحمة: 36