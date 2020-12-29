الليلة : "البدر" الأخير في العام 2020

تشهد سماء فلسطين والوطن العربى، مساء اليوم، الثلاثاء 29/12/2020، القمر البدر الأخير هذا العام 2020، والذى سيمثل ايضاً القمر البدر الأخير فى العقد الثانى من القرن الحادى والعشرين (2011 إلى 2020)، وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكى المسار الظاهرى لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع فى السماء، وسيطع أمام كوكبة التوأمان، أو حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، لذلك فإن اكتمال القمر فى شهر ديسمبر يذكرنا بأن ساعات النهار الطويلة لشهر يونيو ستعود مرة أخرى.

وأوضح التقرير: سيلاحظ بأن الحجم الظاهرى للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالى ولكن بعد ارتفاعه فى السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصرى يحدث فى منتصف كل شهر قمرى.

وتابع التقرير، إن اللون الوردى أو البرتقالى الذى يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوى لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التى تصل إلى اعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربه بلون ضارب للحمرة.

وأضاف التقرير: يتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة وسيغرب بألافق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة الأربعاء 30 ديسمبر عند الساعه 06:28 صباحاً بتوقيت السعودية (03:28 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

ومن ناحية آخرى، سيقوم القمر البدر بمحاكاة موقع شمس يونيو في أقصى شمال الكرة الأرضية، ففي شمال الدائرة القطبية الشمالية سيلعب القمر البدر دور شمس منتصف الليل في يونيو، ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث يظل القمر البدر حت الأفق مثل الشمس في يونيو تماما.