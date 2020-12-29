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الشرطة "الاسرائيلية" تعتقل 22 مستوطناً خلال تظاهرات في القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 08:03 - 29 ديسمبر 2020
مظاهرات ضد نتنياهو في تل ابيب مظاهرات ضد نتنياهو في تل ابيب
تقارير
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اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، الليلة الماضيةـ، 22 متظاهرًا من بين أكثر من ألف مستوطن تظاهروا عند مفترق بار إيلان في القدس احتجاجًا على مقتل مستوطن خلال ملاحقته من الشرطة الإسرائيلية قرب رام الله.

وقدمت مجموعات كبيرة من المحتجين من مستوطنات الضفة الغربية والقدس، إلى المفترق، في إطار مواصلة احتجاجاتهم على عملية القتل.

واندلعت مواجهات لليوم الرابع على التوالي بين المتظاهرين وأفراد الشرطة الإسرائيلية، حيث ألقى المتظاهرون الحجارة ووسائل معدنية وزجاجات وغيرها. وفق ما ذكرت القناة العبرية السابعة.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية أدوات قمع أعمال الشغب واعتقلت 22 متظاهرًا.

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