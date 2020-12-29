اقتحامات ومداهمات واسعة في نابلس ورام الله وعربدة للمستوطنين في بورين ومادما

نفذ جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 29/12/2020 ، اقتحامات طالت عدة أحياء في مدينة نابلس والبيرة ويعبد.

الاقتحامات بنابلس وفقا لمصادر محلية تركزت في شارعي كشيكة وفطاير وطلعة الطور، حيث تم اقتحام منزل فارغ من السكان في عمارة الادهم ، وجرى اقتحام بلدة بيت يعبد قضاء جنين ودهم أحد المنازل.

وداهمت دوريات الاحتلال بلدة روجيب شرقي نابلس.

وهاجم ستوطنون ليلا مركبات المواطنين ورشقونها بالحجارة بين قريتي مادما وبورين جنوب نابلس.

وفي محافظة سلفيت تم اعتقال محمد مرعي من قراوة بني حسان بعد اقنحام منزله.

وفي البيرة جرى اعتقال عبد الله متولي من مدينة البيرة بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب ، علما بانه موظف في بنك القدس وتم اعتقاله قبل اسبوع واحتجازه لعدة ساعات وافرج عنه ليعاد اعتقاله اليوم.