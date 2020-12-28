الصليب الأحمر ينتقد مسلسل "إسرائيلي" يظهر استخدام الجنود أماكن مدنية لعملياته

وجهت هيئة الصليب الأحمر الدولي، اليوم الاثنين، انتقادًا لمسلسل من انتاج الاحتلال الاسرائيلي الموسوم "فوضى"، يظهر فيه استخدام القوة الخاصة "الاسرائيلية" التي تسللت إلى قطاع غزة، أمكان وسيارات مدنية.

هيئة الصليب، في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي باللغة الانجليزية، اعرب عن انتقادها للمسلسل الإسرائيلي جزئه الرابع لاستخدام قوة "إسرائيلية" في المسلسل، سيارة طبية بهدف الدخول لغزة لمساعدة قوة أخرى كشف أمرها داخل القطاع، إلى جانب ملاحقة مطلوبين.

وأكد الهيئة، أن المسلسل يخالف القانون الإنساني، حيثُ أظهر المسلسل تعذيب شخص للإدلاء باعترافات، واستخدام مجمع طبي لأغراض عسكرية.

في حين، اتهمت بما تسمى بـوزارة الخارجية "الإسرائيلية"، هيئة الصليب الأحمر الدولية، بأنها تعمل ضمن معايير ازدواجية، وتسعى للإضرار بالمسلسل "الإسرائيلي" الأنجح. وفق قناة 12 العبرية.