في عام 2020.. قوات الاحتلال قتلت 30 طفلاً فلسطينيًا

أكدت إحصائية فلسطينية، اليوم الاثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت تسعة أطفال فلسطينيين خلال العام الجاري.

مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبو قطيش، أوضح أن الحركة وثقت أن قوات الاحتلال قتلت تسعة أطفال في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.

وبيّن أبو قطيش، أن هؤلاء الأطفال لم يشكلوا خطرًا على قوات الاحتلال لحظة إطلاق النار عليهم متعمدًا.

واسترشد في حديثه لإذاعة صوت فلسطين، عملية قتل الطفل علي أبو عليا في قرية المغير برام الله خلال الشهر الجاري، والتي تعارض القانون الدولي، الذي ينص على حماية الاطفال.

وأشار أبو قطيش، إلى أن قوات الاحتلال زجت أكثر من 30 طفلا داخل العزل الانفرادي، دون أي تواصل مع الآخرين، وتابع بالقول: إن "الاحتلال يهدف من وراء ذلك تشكيل ضغط نفسي عليهم خلال التحقيق".

أضاف أنه يضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يمارسها بحق الأطفال المعتقلين وتعرضهم لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة.

ولفت إلى أن محكمة الاحتلال تفرض عقوبة السجن الفعلي والسجن مع وقف التنفيذ للأطفال، بعد الحصول على الاعترافات منهم بالإكراه، إلى جانب الغرامات المالية بحقهم.