رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية شهر 12-2020 ، حيث زادت اهتمام المستفيدين من المنحة مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر بشأن موعد صرف المنحة وعن رابط الفحص ، ومن المتعارف عليه في هذه الأوقات ومع انتهاء كل شهر والدخول في الشهر الجديد إذ من المقرر أن تعلن اللجنة القطرية لإعمار غزة عن موعد وآلية الصرف .

موقع فلسطين اليوم يحرص مع بداية كل شهر ، على توفير رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية كما هو الحال في شهر ديسمبر 2020 ، وحتى صدور هذا التقرير لم تعلن اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي عن الرابط وموعد الصرف .

وكالعادة تكون وزارة الاتصالات والمعلومات والشؤون الاجتماعية بغزة عن نشر رابط فحص المنحة القطرية 12 – 2020 بواقع 100 دولار لكل أسرة ، من خلال كتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد .

ومنذ عام 2008 وبالتزامن مع اطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار في مخيمات العودة على طول السلك الفاصل لمحافظات غزة ، تعهدت دولة قطر بتقديم المساعدات المالية المعروفة بـ المنحة القطرية كل شهر لما يقارب لـ 100 ألف أسرة فقيرة ، في إطار التفاهمات التي وقعت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي .

كما تقدم اللجنة القطرية العديد من المساعدات على رأسها بناء المشاريع وتطوير البنية التحية ، بعدما دمر الحصار الإسرائيلي والحروب الثلاثة القاسية كل مرافق والمراكز الحيوية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

الفئات المستفيدة من مساعدات المنحة القطرية ديسمبر 2020 :

وحددت اللجنة القطرية الفئة المستفيدة من المنحة القطرية شهر نوفمبر 2020 السابقة وعددهم 100 ألف أسرة ، وفق التالي :

أولاً: من استلم أقل من 15 مرة .

ثانيًا: من استلم 15 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين.

رابط المنحة القطرية شهر 12-2020 :

كما أسلفنا في الأعلى أن اللجنة القطرية لم تعلن عن موعد الصرف وآلية توزيعها ورابط فحص الأسماء وفي حال تم نشره سنقوم بتوفيره هنا.