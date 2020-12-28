تردد قناة ام بي سي دراما تردد MBC Drama على عرب سات ونايل سات 2021- 1442

بحث المشاهدون العرب على تردد قناة أم بي سي دراما التي أضحت من القنوات المفضلة للمتابعين في رمضان 2021– 1442، لكونها تعرض العديد من البرامج الممتعة، والفقرات الفنية المختلفة، والمسلسلات المسلية.
وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين عن قناة ام بي سي دراما على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات والهوت بيرد.
تردد قناة إم بي سي دراما 2021نايل سات - تردد MBC Drama عرب سات HD - MBC+ دراما نايل سات 2020 عربسات - الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD :
قائمة أسماء مسلسلات MBC في رمضان 2021
وتعرض قناة MBC أفضل المسلسلات العربية، بجودة، لذلك سنعرض عليك تردد قناة ام بي سي دراما في رمضان 2021، ويمكنك اكتشاف المزيد من الترددات وأهم المسلسلات على قناة MBC!
تردد قناة MBC دراما في رمضان 2021
معدل الترميز: 27500
التردد: 11470.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC Drama
تردد قناة إم بي سي دراما 2020 نايل سات
معدل الترميز: 27500
التردد: 11559.
القمر الصناعي: Nilesat – نايل سات
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
تردد قناة MBC دراما في رمضان
تردد MBC Drama عرب سات HD
معدل الترميز: 27500
التردد: 11270.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
MBC+ دراما نايل سات 2021عربسات
معدل الترميز: 27500
التردد: 12284.
القمر الصناعي: عرب سات -Arabsat
الاستقطاب: رأسي V.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
اسم القناة على الرسيفر: MBC+ Drama
اكتشف: تردد قناة MBC في رمضان 2021
تردد قناة MBC دراما في رمضان
الآن استقبل قنوات MBC نايل سات وعرب سات HD
بعد أن تعرفنا إلى تردد قنوات mbc مسلسلات، حتى تستقبل قناة إم بي سي دراما على الرسيفر الخاص بك، قم أولاً باختيار تردد واحد من الترددات السابق ذكرها في المقال، والتزم بالبيانات المرفقة بالتردد، ثم باستخدام ريموت الرسيفر، اتبع الخطوات التالية، خطوة بخطوة:
طريقة تثبيت قناة ام بي سي دراما من الريموت
- اضغط على زر Menu – القائمة.
- سيظهر لك الآن على الشاشة خيارات – Options.
- اختر تثبيت – Installation.
- الآن اختر تثبيت يدوي – Manual Installation.
- قم باختيار القمر Nile sat/ Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.
- قم بإدخال التردد السابق ذكره.
- اختر القطبية (رأسي V/ أفقي H).
- قم بإدخال معدل الترميز (27500).
- اضغط Ok بواسطة ريموت الريسيفر.
- قم بعمل حفظ – Save.