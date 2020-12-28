مهجة القدس تنعى والد القيادي خضر عدنان

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ والد الشيخ القيادي خضر عدنان، والذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين 13 جمادي الأول 1442هـ الموافق 28/12/2020م، بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (80) عامًا.

و تقدمت المهجة من الشيخ المجاهد خضر عدنان ومن عائلته وعموم آل موسى الكرام في بلدة عرابة، بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج/عدنان محمد عبد الله موسى (أبو محمد)، سائلة المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

و قالت مهجة القدس إن الحاج عدنان كان أحد أعلام التضامن في الضفة الغربية مع الأسرى وعوائل الشهداء الكرام، وتشهد له كافة محافظات الضفة المحتلة، على جهوده في المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى، وفي زياراته المتعددة لعوائل الشهداء.

و دعت مؤسسة مهجة القدس المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه عدنان في خدمة عوائل الشهداء والأسرى في ميزان حسناته، وأن يجعل خطاه في ذلك شفيعة له برضوان الله تبارك وتعالى، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

نص بيان النعي

مهجة القدس تنعي والد الشيخ القيادي الشيخ خضر عدنان

جنين/ مهجة القدس:

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تتقدم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ من الشيخ المجاهد خضر عدنان ومن عائلته وعموم آل موسى الكرام في بلدة عرابة، بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج/

عدنان محمد عبد الله موسى

(أبو محمد)

والد الشيخ القيادي خضر عدنان

والذي وافته المنية مساء اليوم الاثنين 13 جمادي الأول 1442هـ الموافق 28/12/2020م، بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة، عن عمر يناهز (80) عامًا قضاها طائعًا لله صابرًا محتسبًا.

سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإننا في مؤسسة مهجة القدس إذ ننعي الحاج القدير عدنان موسى –أبو محمد- رحمه الله، فإننا نذكر بأنه كان أحد أعلام التضامن في الضفة الغربية مع الأسرى وعوائل الشهداء الكرام، وتشهد له كافة محافظات الضفة المحتلة، على جهوده في المشاركة بفعاليات التضامن مع الأسرى، وفي زياراته المتعددة لعوائل الشهداء، سائلين المولى عز وجل أن يجعل ما قدمه في خدمة عوائل الشهداء والأسرى في ميزان حسناته، وأن يجعل خطاه في ذلك شفيعة له برضوان الله تبارك وتعالى، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

الدائرة الإعلامية

28/12/2020