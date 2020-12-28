جدول اعمال مناورة "الركن الشديد" التي تنفذها الفصائل الفلسطينية بغزة

من المقرر أن تنفذ فصائل المقاومة الفلسطينية مناورة عسكرية في قطاع غزة، تحت اسم "الركن الشديد"، حيث تشارك فيها كافة الاجنحة العسكرية لفصائل المقاومة.

و ستبدأ مناورة الركن الشديد بكلمة للناطق العسكري *لسرايا القدس، وسيعلن بدء المناورة، حيث ستوجه الكاميرات إلى رشقة صاروخية باتجاه البحر وسينفذ الإنزال البحري على أحد شواطئ قطاع غزة.

وعند الساعة الواحدة ظهراً ستبدأ المناورة الأكبر في موقع شهداء القسام برفح وستنطلق الرشقة الثانية وسيتم الإغارة على رتل أليات داخل الموقع

وعند الساعة الخامسة سيتم الهجوم على رتل أليات على مفترق الزواري غرب رفح وبعد ذلك سيتم الإعلان عن إنتهاء المناورة

و سيغطي المناورة 16 وكالة أنباء رسمية محلية وعالمية

قناة الأقصى

الجزيرة مباشر

فلسطين اليوم

القدس اليوم

و ستعلن المناورات برشقة صاروخية وفي وسطها رشقة وعند الانتهاء رشقة ، و سيكون هناك أيضاً رسالة لسلاح المدرعات والمشاة الصهيوني من خلال المناورة.