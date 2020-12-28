الجزائر توافق على استقبال الطلاب الفلسطينيين بعد تعليق منحهم

اعلنت وزارة الخارجية و المغتربين الفلسطينية أن السلطات الجزائرية وافقت على استقبال الطلاب الفلسطينيين الدارسين في البلاد، بعد تعليق المنح الدراسية بسبب جائحة كورونا وإغلاق الحدود.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "فريق العمل المختص وسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة يعلنان عن حصولهما على موافقة كريمة من السلطات الجزائرية المختصة لاستقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجزائر".

ودعت الوزارة الطلبة المسجلين إلى الإسراع في تأكيد رغبتهم في السفر إلى الجزائر عبر إرسال صورة عن جواز السفر، والهوية الفلسطينية إلى عنوان البريد الإلكتروني الخاص.

وكانت الخارجية الجزائرية قررت في وقت سابق إلغاء مِنح الطلبة الأجانب للعام الدراسي 2020-2021 بسبب جائحة كورونا.