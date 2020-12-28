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وفد مصري يسلم مبنى ممثلية مصر في غزة و يوضح السبب!

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:05 - 28 ديسمبر 2020
السفارة المصرية السفارة المصرية
تقارير
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سلم وفد مصري حكومي مبنى مقر ممثلية بلاده في مدينة غزة المغلق منذ 2007، لمالكه "لأسباب مالية"، وفق ما أفادت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة.

وقال مصدر في الوفد المصري الذي زار غزة، "تمّ مساء الأحد تسليم مبنى السفارة في غزة لمالك المبنى، وذلك بناء على قرار حكومي (مصري)، لأسباب مالية فقط وليست سياسية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "التقى رئيس الوفد، وهو قنصل في وزارة الخارجية، مالك المبنى وأبلغه بإنهاء عقد الإيجار"، مشيراً إلى أن "الوفد نقل كافة محتويات مبنى السفارة إلى القاهرة".

ووصل الوفد المصري الأربعاء الماضي إلى غزة وغادرها الاثنين.

وقال مصدر في حركة حماس "التقينا الإخوة في الوفد المصري الحكومي الذين أبلغونا أن هذا الإجراء إداري ولا يحمل أي طابع سياسي أو أمني" ، مشدداً على "عمق العلاقات الثنائية الطيبة".

وأضاف "نأمل أن تقرر مصر فتح سفارة لها في غزة لأهمية العلاقات الطيبة بين الشعبين".

وأضاف أن المبنى مغلق منذ 13 عاماً، إذ بقيت السلطات المصرية تدفع إيجار المكتب المغلق حتى يوم أمس.

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