4 إصابات من رجال الإطفاء أثناء إخماد حريق شمال غزة

أصيب مساء اليوم الاثنين، أربعة رجال إطفاء أثناء إخماد حريق اندلع في مستودع شمال قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني، إصابة أربعة رجال إطفاء بحروق أثناء إخماد الحريق، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني بغزة المقدم رائد الدهشان في حديث خاص لإذاعة صوت القدس، إن " أطقم الدفاع المدني ما زلت مستمرة في اخماد النيران، وأن جميع الطواقم موجودة في المكان لإخماد الحريق".

وأضاف الدهشان، من السابق لأوانه الحديث عن أي خسائر أولية، وأن الاطقم ما زالت تحاصر النيران.

وأكد أن الحريق كبير من نوعه أتى على مصنع للبلاستيك بشمال القطاع، ويوجد به مخزن للسولار.

وأشار الدهشان، إلى أن جهاز الدفاع المدني تلقى مساندة من جهات أخرى كوزارة الأشغال ومصانع الباطون من أجل السيطرة على الحريق.

ولفت إلى أن عناصر اخماد الحريق يواجهون صعوبة في العمل ولقد نفذوا بشق طرق جديدة من أجل وصول الطواقم لمكان الحريق.

وشدّد على أن اتمت السيطرة على 60% من الحريق، منوهًا إلى ان عمل اخماد الحريق قد يستمر طوال هذه الليلة.