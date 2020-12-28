اقتصاد غزة تصدر أنشطتها الميدانية في مراقبة أسعار السلع

أصدرت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الاثنين، الإيجاز اليومي لأنشطتها في محافظات قطاع غزة، في إطار مراقبة أسعار السلع واكتشاف المخالفين ومحاسبتهم وفق القانون.

أوضحت الاقتصاد ان حررت محضر ضبط لمحطة وقود تقوم بالسرقة خلال تعبئة الوقود للسيارات.

وبيّنت أن مديرية المعادن الثمينة تنظم 8 زيارات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة غزة، كما نظمت دائرة المكاييل والموازيين جولات على محطات الوقود في محافظة الشمال.

وذكرت أن طواقم حماية المستهلك نظمت 84 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، فيما نفذت الوزارة تسعة جولات ميدانية لمنشآت تجارية.

وأكدت وزارة الاقتصاد، أن الجولات الميدانية ركزت على المصانع والمنشآت والمحال ومحطات الوقود لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

وكانت الوزارة قد نبهت التجار وأصحاب المحلات التجارية من استغلال الظروف الراهنة في التلاعب بأسعار السلع واحتكارها، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.