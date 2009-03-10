وفاة مريضين اليوم يرفع عدد ضحايا الحصار إلى 300 شهيد

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، اليوم الثلاثاء، وفاة مريضين بعد منعهما من السفر لتلقي العلاج في الخارج، ما رفع عدد ضحايا الحصار منذ مطلع هذا الشهر الحالي إلى 9، و300 منذ بدء الحصار.

وذكرت الوزارة في بيانٍ لها :" إن الشهيد سمير أبو النجا (21 عاماً) من سكان مدينة رفح والذي استشهد بعد معاناة طويلة مع المرض جراء استنشاقه للفسفور الأبيض الذي أطلقه الاحتلال الإسرائيلي خلال حربه على غزة، والشهيد المسن إبراهيم أبو اضهير (76 عاماً)، توفيا بعد عجزهما عن مغادرة القطاع للعلاج جراء الحصار الإسرائيلي وذلك بالرغم من امتلاكهما كافة الأوراق الثبوتية".