مستشار وزارة الصحة: نسير باتجاه مناعة القطيع وأعداد كبيرة بكورونا تسجل يومياً

أكد مستشار وزارة الصحة لشؤون التعاون الدولي د. مدحت عباس، أن وزارة الصحة تسير باتجاه مناعة القطيع "مرغمة"، داعياً إلى التباعد واتباع الإرشادات والإجراءات المعلنة التي تحول دون توسع انتشار الفيروس.

وقال عباس في تصريحٍ لإذاعة صوت القدس: "أعداد كبيرة يتم تسجيلها بشكل يومي من مصابي فيروس كورونا وكنا لا نرغب بالوصول إلى هذه المرحلة التي تتزامن مع فصل الشتاء فنحن الآن في منتصف عين العاصفة."

وأضاف عباس:"إن اكثر من 70 % من غرف العناية المركزة امتلأت في المستشفيات بسبب زيادة الإصابات."

وأكد عباس على أن الوزارة تعمل على تقليل الحالات من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة لكي تقوم الوزارة بواجباتها على أكمل وجه.

ولفت عباس، إلى أن هناك حالات لم يتم تشخيصها لعدم ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم مما يشكل خطر على غير المصابين.