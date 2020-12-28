تسجيل 4 حالات وفاة و 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خانيونس

أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن تسجيل 4 حالات وفاة و 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت اللجنة خلال بيان لها، مساء اليوم، أنها سجلت 4 حالات وفاة و111 إصابة جديدة منها 25 إصابة في الدورة الثانية من أمس الأحد، و 86 إصابة في الدورة الأولى من اليوم الاثنين.

وأضافت، أن هناك 33 حالة مسجلة من العائدين بخان يونس قبل دخول الجائحة للمجتمع، بإجمالي اصابات منذ مارس الماضي 5414 إصابة.

وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت صباح اليوم عن تسجيل 7 حالات وفاة و477 إصابة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية