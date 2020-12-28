النفط يواصل الارتفاع بدعم آمال الطلب في الولايات المتحدة

بقيت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، بدعم آمال استمرار تعافي مستويات الطلب في الولايات المتحدة، خاصة بعد تمرير تحفيز مالي ضخم لدعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود في العالم.

وقد ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.35% إلى مستوي 48.94$ ، من مستوى الافتتاح عند 48.29$، وسجل أدني مستوي عند 47.53$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 52.00$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 51.30$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.56$.

ويشار أنه عند تسوية يوم الخميس، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.3% ، في ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

أما على صعيد تعاملات الأسبوع الفائت، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 1.75% ، في أول خسارة أسبوعية في شهرين، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى القلق المتصاعد بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وكان وقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الأحد قانونا بحزمة إنفاق مالي ومساعدات بقيمة 2.3 تريليون دولار، لمواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تعيد تلك الخطوة إعانات البطالة لملايين الأمريكيين، وتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية، في أمور تساعد كثيرا في تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للوقود في العالم.

ويذكر أنه أظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، انخفاض مخزونات الخام للأسبوع الثاني على التوالي، بالإضافة إلى هبوط غير متوقع في مخزونات البنزين، في علامات إيجابية لمستويات سحب واستهلاك الوقود.