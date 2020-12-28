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إيذانا بعودة العلاقات

وزير الخارجية المصري يصل هاتفياً بنظيره في حكومة "الوفاق" الليبية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:35 - 28 ديسمبر 2020
سامح شكري سامح شكري
تقارير
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أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، بحثا خلاله الملف الليبي ودعم الاستقرار.

وقال المتحدث باسم خارجية "الوفاق" محمد القبلاوي، إن وزير الخارجية المصري أثنى خلال الاتصال على استقبال الوفد المصري في العاصمة طرابلس أمس الأحد، وأكد لنظيره الليبي على استمرار التعاون بين الجانبين وأن تكون الزيارة خطوة جدية في هذا الاتجاه.

ويشار أن هذه المكالمة تأتي بعد يوم من زيارة أداها وفد مصري يرأسه وكيل عام جهاز المخابرات، ويضم مساعد وزير الخارجية ومسؤولين أمنيين إلى طرابلس الليبية، حيث عقد وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق الليبية "فتحي باشاغا" اجتماعا أمنيا رفيع المستوى مع الوفد المصري، تناول التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين.

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